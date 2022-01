Iv: Renzi, 'è partita radio Leopolda, luogo in cui ci si ascolta, si riflette si propone' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ci siamo, è partita oggi radio Leopolda. Forse vi sembreremo naif e fuori moda a scegliere una comunicazione contro corrente come quella della radio. Eppure noi pensiamo che il potere della parola sia fondamentale, specialmente in tempi come questo di comunicazione gridata e di odio ossessivo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "radio Leopolda è un luogo in cui ci si ascolta, in cui si riflette, in cui si propone", spiega il leader di Iv aggiungendo: "Il progetto - ideato dal super direttore Bobo Giachetti e reso possibile dalla tenacia del vicedirettore Marco Di Maio (che gestisce il podcast "Di Maio, quello giusto") - dimostra come siano forti i nostri parlamentari. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ci siamo, èoggi. Forse vi sembreremo naif e fuori moda a scegliere una comunicazione contro corrente come quella della. Eppure noi pensiamo che il potere della parola sia fondamentale, specialmente in tempi come questo di comunicazione gridata e di odio ossessivo". Lo scrive Matteonella sua enews. "è unin cui ci si, in cui si, in cui si", spiega il leader di Iv aggiungendo: "Il progetto - ideato dal super direttore Bobo Giachetti e reso possibile dalla tenacia del vicedirettore Marco Di Maio (che gestisce il podcast "Di Maio, quello giusto") - dimostra come siano forti i nostri parlamentari. ...

Advertising

TV7Benevento : Iv: Renzi, 'è partita radio Leopolda, luogo in cui ci si ascolta, si riflette si propone'... - nicola_barbato : @La_manina__ la teoria dei 'migliori' non porta da nessuna parte. non è una partita di calcio. e ci si dimentica dei Renzi, dei D'Alema, ... - fisco24_info : L'impasse politica attorno al Quirinale: AGI - Conte e Letta si sono visti nella giornata di lunedì e continuano ad… - Giancact : Partita la velina, tutti i seguaci a twittare. Come scritto alla Noja, sembra che per aderire alla setta si debba m… - AgrandeAt : @red_zombie_69 @lupovittorio42 Ma avete letto da dove è partita la discussione? Da un tweet che mette a confronto B… -