Inter-Juventus stasera in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Supercoppa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per Inter-Juventus, finale della Supercoppa italiana 2021, che però si disputa all’inizio del nuovo anno. I bianconeri di Allegri devono fare i conti con tante assenze pesanti, mentre i nerazzurri, vincitori dell’ultimo Scudetto, scenderanno in campo con la formazione tipo. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 12 gennaio 2022. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Infinty e Sportmediaset.it. I TELECRONISTI DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto pronto per, finale dellaitaliana 2021, che però si disputa all’inizio del nuovo anno. I bianconeri di Allegri devono fare i conti con tante assenze pesanti, mentre i nerazzurri, vincitori dell’ultimo Scudetto, scenderanno in campo con la formazione tipo. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 12 gennaio 2022. La partita sarà visibile intv insu5, oltre che insu Mediaset Infinty e Sportmediaset.it. I TELECRONISTI DELLA PARTITA SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : I messaggi social di sostegno a Federico #Chiesa da parte di #Inter, #Napoli e #Milan sono tanto belli. Diciamolo. #Juventus - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ? | QUIZ ? I gol in Supercoppa ?? Pronti per la sfida? ?? - GenteVipNews : Stasera 12 gennaio su Canale 5, la finale di Supercoppa Italiana “Inter-Juventus” - harryhugmc : RT @Annamaria1897: La Juventus oggi gioca la sua decima Supercoppa consecutiva senza averla mai disputata in casa. E non parlatemi di stad… -