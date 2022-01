Filippo Scotti: l'incontro con Leonardo DiCaprio e la cotta per Emma Watson (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Filippo Scotti, l'attore che recita in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ha parlato del suo recente incontro con Leonardo DiCaprio e della cotta che aveva per Emma Watson. Il ventiduenne Filippo Scotti aveva solo pochi crediti a suo nome quando, dopo cinque audizioni, è stato scelto per recitare in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Di recente l'attore ha parlato dell'incontro con Leonardo DiCaprio e della sua cotta per Emma Watson, durante un'intervista di W Magazine. Il nuovo film semi-autobiografico del regista italiano, incentrato su un incidente familiare e sul famoso gol di Maradona ai Mondiali ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 gennaio 2022), l'attore che recita in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ha parlato del suo recentecone dellache aveva per. Il ventiduenneaveva solo pochi crediti a suo nome quando, dopo cinque audizioni, è stato scelto per recitare in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Di recente l'attore ha parlato dell'cone della suaper, durante un'intervista di W Magazine. Il nuovo film semi-autobiografico del regista italiano, incentrato su un incidente familiare e sul famoso gol di Maradona ai Mondiali ...

Advertising

ccurlyhharry : FILIPPO SCOTTI PERCHÉ NON VUOI ESSERE ALMENO MIO AMICO PERCHÉ - sedmiikrasky : andrea come l’evil filippo scotti grande dono che se ne sia andato - pondgitsun3 : i capelli di Filippo Scotti comunque patrimonio unesco - dusktilldowy : ma il filippo scotti di cui parlate…è parente di gerry?…. - this_agio_ : filippo scotti tra le migliori performance del 2021 per w magazine, DESERVED -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Scotti Filippo Scotti: l'incontro con Leonardo DiCaprio e la cotta per Emma Watson Il ventiduenne Filippo Scotti aveva solo pochi crediti a suo nome quando, dopo cinque audizioni, è stato scelto per recitare ne La mano di Dio di Paolo Sorrentino. Di recente l'attore ha parlato dell'incontro con ...

Cinema al teatro Pasolini di Casarsa della Delizia ... Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento - Gran premio della giuria e il giovane Filippo Scotti, alla sua prima esperienza cinematografica, ha ...

Filippo Scotti: l'incontro con Leonardo DiCaprio e la cotta per Emma Watson Movieplayer.it Filippo Scotti: l'incontro con Leonardo DiCaprio e la cotta per Emma Watson Filippo Scotti, durante una recente intervista rilasciata da W Magazine, ha parlato del suo recente incontro con Leonardo DiCaprio e della cotta che aveva per Emma Watson. Il ventiduenne Filippo Scott ...

Rubrica Leggerissima: “È stata la mano di Dio”, un film da guardare perché… Mi aspettavo qualcosa di più alla 79esima edizione dei Golden Globe per il nuovo film di Paolo Sorrentino, ma ho dovuto accettare la decisione dei membri della Hollywood Foreign Press Association i qu ...

Il ventiduenneaveva solo pochi crediti a suo nome quando, dopo cinque audizioni, è stato scelto per recitare ne La mano di Dio di Paolo Sorrentino. Di recente l'attore ha parlato dell'incontro con ...... Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone d'argento - Gran premio della giuria e il giovane, alla sua prima esperienza cinematografica, ha ...Filippo Scotti, durante una recente intervista rilasciata da W Magazine, ha parlato del suo recente incontro con Leonardo DiCaprio e della cotta che aveva per Emma Watson. Il ventiduenne Filippo Scott ...Mi aspettavo qualcosa di più alla 79esima edizione dei Golden Globe per il nuovo film di Paolo Sorrentino, ma ho dovuto accettare la decisione dei membri della Hollywood Foreign Press Association i qu ...