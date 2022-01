Fiamme su una nave al largo di Ponza: maltempo e mare in tempesta ritardano i soccorsi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ponza. Una nave salpata da Napoli con direzione Cagliari si è dovuta fermare nei pressi dell’isola di Ponza, dove in queste ore si trova alla deriva a causa di un incendio improvviso divampato a bordo. Le Fiamme hanno iniziato a formarsi nella notte, e poi l’incendio è stato devastante e irruenti. Ancora non si sa nulla sulle cause che possono aver generato il rogo. Ciò che è certo, è che la nave ora è ferma dalla notte scorsa nei pressi dell’isola laziale e a bordo ci sono persone, merci e veicoli. Proprio la presenza di veicoli e merci avrebbe potuto incrementare il rischio, poiché l’incendio divampato ha divorato parte dell’imbarcazione. Leggi anche: Ponza, interdizione spiaggia Chiaia di Luna: presunto danno erariale da oltre 1 milione di euro Incendio su una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022). Unasalpata da Napoli con direzione Cagliari si è dovuta fernei pressi dell’isola di, dove in queste ore si trova alla deriva a causa di un incendio improvviso divampato a bordo. Lehanno iniziato a formarsi nella notte, e poi l’incendio è stato devastante e irruenti. Ancora non si sa nulla sulle cause che possono aver generato il rogo. Ciò che è certo, è che laora è ferma dalla notte scorsa nei pressi dell’isola laziale e a bordo ci sono persone, merci e veicoli. Proprio la presenza di veicoli e merci avrebbe potuto incrementare il rischio, poiché l’incendio divampato ha divorato parte dell’imbarcazione. Leggi anche:, interdizione spiaggia Chiaia di Luna: presunto danno erariale da oltre 1 milione di euro Incendio su una ...

