Eleonora Daniele | il dramma che l’ha cambiata per sempre | un dolore segreto

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci sono situazioni che toccano profondamente. Ancheha vissuto una vicenda del genere. Uncheper(Screen Rai)Oggi è un volto noto Rai, la sua trasmissione “Storie Italiane” ha portatoa farsi apprezzare anche come conduttrice. La sua storia nel mondo dello spettacolo non è solita. I suoi inizi partono dal reality del Grande Fratello per poi diventare quella che oggi tutti conosciamo. Naturalmente, rispetto a quell’epoca tante cose sono cambiate. La sua carriera è sotto gli occhi di tutti, non si diventa uno dei volti Rai per caso. La giornalista si è completamente dedicata a questo settore dopo aver fatto tante ...