Crisanti a La7: “Linea di Draghi è ormai quella di Johnson: far finta che sia tutto normale. Stop a report giornaliero di contagi? Senza senso” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La Linea politica attuale di Draghi ormai è molto semplice ed è molto simile a quella di Boris Johnson: facciamo finta che sia tutto normale e speriamo che vada bene. L’impostazione iniziale del governo adesso viene completamente abbandonata a favore di una supposta normalità, che comunque non c’è. Con 250mila contagi al giorno non penso che si possa parlare di normalità“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova. Alla domanda della conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede se possiamo permetterci questa Linea ‘aperturista’, il virologo risponde: “Confrontando i numeri da aprile 2021 a gennaio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Lapolitica attuale diè molto semplice ed è molto simile adi Boris: facciamoche siae speriamo che vada bene. L’impostazione iniziale del governo adesso viene completamente abbandonata a favore di una supposta normalità, che comunque non c’è. Con 250milaal giorno non penso che si possa parlare di normalità“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) da Andrea, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova. Alla domanda della conduttrice Lilli Gruber, che gli chiede se possiamo permetterci questa‘aperturista’, il virologo risponde: “Confrontando i numeri da aprile 2021 a gennaio ...

