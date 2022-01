Covid, non cala il numero di contagi: due morti a Pozzuoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Non accenna a calare il numero dei contagi da Covid a Pozzuoli e soprattutto il virus fa registrare altre due vittime nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi nella città flegrea dall’inizio della pandemia sale così a 111. A darne notizia il sindaco, Vincenzo Figliolia, con il periodico aggiornamento sulla sua pagina Facebook. I contagiati dal virus negli ultimi due giorni sono 238 su 3140 tamponi effettuati che fanno salire il totale delle persone colpite dal Covid a 10632. Tenendo conto delle 141 guarigioni definitive, registrate sempre nelle ultime 48 ore, il totale dei guariti passa a 7516 con 2735 persone attualmente contagiate. La percentuale contagiati/tamponi si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Non accenna are ildeidae soprattutto il virus fa registrare altre due vittime nelle ultime 48 ore. Il totale dei decessi nella città flegrea dall’inizio della pandemia sale così a 111. A darne notizia il sindaco, Vincenzo Figliolia, con il periodico aggiornamento sulla sua pagina Facebook. Iati dal virus negli ultimi due giorni sono 238 su 3140 tamponi effettuati che fanno salire il totale delle persone colpite dala 10632. Tenendo conto delle 141 guarigioni definitive, registrate sempre nelle ultime 48 ore, il totale dei guariti passa a 7516 con 2735 persone attualmenteate. La percentualeati/tamponi si ...

