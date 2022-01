Catania, donna nuda lancia oggetti dal balcone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una donna completamente nuda - a Catania - ha iniziato a lanciare oggetti dal suo balcone del terzo piano. La gente sotto il balcone, spaventata ha chiamato la polizia Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Unacompletamente- a- ha iniziato aredal suodel terzo piano. La gente sotto il, spaventata ha chiamato la polizia

tittiromano1 : - mummy53690440 : Italia fuori di testa: a Catania donna nuda lancia tutto dal balcone - Marilenapas : RT @fanpage: Attimi di panico questa mattina dove una donna si è spogliata e, dopo essere uscita nuda sul balcone di casa, ha iniziato a ge… - DanieleDann1 : ?? #Catania: Donna si spoglia e lancia oggetti dal balcone in via Etnea. Fortunatamente non si sono registrati ferit… - AntCampisi : RT @lasiciliait: Catania, donna si spoglia nuda sul balcone e scaraventa vasi e mobili di casa in via Etnea -