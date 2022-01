Bibione, in fiamme magazzino edile. Ingenti i danni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’allarme è scattato poco dopo le 6 di questa mattina. In fiamme un magazzino di materiale edile della ditta Dexive, a Bibione, in provincia di Venezia. I primi a raggiungere il luogo dell'incendio sono stati i Vigili del Fuoco Volontari di Lignano, del Distaccamento di Latisana, con i colleghi di Portogruaro, Mestre, Pordenone e Udine. Ingenti i danni.L'incendioLe fiamme sono divampate attorno alle ore 5.30: sul posto stanno ancora operando i Vigili del fuoco con 4 autopompe, 3 autobotti di cui una chilolitrica, un'autoscala, il carro Nucleare, Biologico, chimico, radiologico e ben 26 operatori. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. La situazione ambientale è monitorata dal personale dell'Arpav. La zona di Corso del Sole, dove è ubicato il ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’allarme è scattato poco dopo le 6 di questa mattina. Inundi materialedella ditta Dexive, a, in provincia di Venezia. I primi a raggiungere il luogo dell'incendio sono stati i Vigili del Fuoco Volontari di Lignano, del Distaccamento di Latisana, con i colleghi di Portogruaro, Mestre, Pordenone e Udine..L'incendioLesono divampate attorno alle ore 5.30: sul posto stanno ancora operando i Vigili del fuoco con 4 autopompe, 3 autobotti di cui una chilolitrica, un'autoscala, il carro Nucleare, Biologico, chimico, radiologico e ben 26 operatori. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. La situazione ambientale è monitorata dal personale dell'Arpav. La zona di Corso del Sole, dove è ubicato il ...

Advertising

statodelsud : Bibione, in fiamme magazzino edile. Ingenti i danni - Pino__Merola : Bibione, in fiamme magazzino edile. Ingenti i danni - SkyTG24 : Bibione, in fiamme magazzino edile. Ingenti i danni - andreastoolbox : Incendio a Bibione oggi, in fiamme magazzino edile | Sky TG24 - cronaca_news : Bibione in Via del Sole a San Michele al Tagliamento, incendio in un magazzino edile-ferramenta: le fiamme si sono… -