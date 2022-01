A Roma è scesa la neve (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Alla fine qualche fiocco di neve, per lo più nevischio misto a pioggia, è sceso su Roma. Previsioni rispettate, dunque, nella capitale, dove il Campidoglio - sulla base di una allerta del Sistema civile di protezione generale - aveva paventato la possibilità di 'deboli nevicate' dalle ore notturne fino all'alba. Puntuale il fenomeno si è verificato intorno alle 4 ma le precipitazioni - che hanno riguardato diversi quartieri, soprattutto le zone collinari a nord e a sud, ma anche parte del centro - sono durate poco e hanno avuto breve intensita'. Molti i cittadini che hanno postato le immagini notturne del nevischio sui social, e tanti hanno scelto l'arma dell'ironia: "'sta neve a Roma è durata quanto il nostro 3-1 sulla Juve. Mai una gioia", si lamenta un tifoso della Roma su Twitter. Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Alla fine qualche fiocco di, per lo più nevischio misto a pioggia, è sceso su. Previsioni rispettate, dunque, nella capitale, dove il Campidoglio - sulla base di una allerta del Sistema civile di protezione generale - aveva paventato la possibilità di 'deboli nevicate' dalle ore notturne fino all'alba. Puntuale il fenomeno si è verificato intorno alle 4 ma le precipitazioni - che hanno riguardato diversi quartieri, soprattutto le zone collinari a nord e a sud, ma anche parte del centro - sono durate poco e hanno avuto breve intensita'. Molti i cittadini che hanno postato le immagini notturne del nevischio sui social, e tanti hanno scelto l'arma dell'ironia: "'staè durata quanto il nostro 3-1 sulla Juve. Mai una gioia", si lamenta un tifoso dellasu Twitter.

