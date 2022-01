A Foligno muretto attrae le auto | abbattuto a ripetizione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) È unche "" gli incidenti, quasi fosse una calamita per le. "In vent'anni - racconta all'ANSA chi vive nel palazzo al di là della recinzione - sarà statoalmeno 50 - 60 ...

Su Facebook, nel gruppo Segnalazioni, si è scatenata una gara al meme più simpatico e c'è ... "Metti, togli". "Comprendiamo che il tutto possa risultare divertente, ma purtroppo,...Un nuovo incidente, dopo quello di inizio 2021 e inizio 2020, regolarmente registrato dalla pagina satirica 'tra via Pietro Gori e via Cave Ardeatine'. Perché, al netto dell'evento ...(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 12 GEN - È un muretto che "attrae" gli incidenti, quasi fosse una calamita per le auto. "In vent'anni - racconta all'ANSA chi vive nel palazzo al di là della recinzione - s ...FOLIGNO - Ennesimo incidente all’incrocio tra via Pietro Gori e via Cave Ardeatine. Ed ennesimo abbattimento del muro perimetrale condominiale. La struttura di recinzione negli anni ha ...