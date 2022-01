Viaggi di Nozze | macchiette tratteggiate come solo Carlo Verdone sa fare

(Di martedì 11 gennaio 2022)DICINE34, ore 21. Con, Claudia Gerini e Veronica Pivetti. Regia di. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ora e 43 LA TRAMA Tre coppie ino diimpersona tutt'e tre gli sposini. C'è un coatto che s'è messo con una burina della sua risma e passano la luna di miele, tra sesso a ruota libera e puntate in discoteca. Poi, un chirurgo pignolo ai limiti del sadismo che ha già (o dovrebbe avere) sulla coscienza la morter suicidio della prima moglie e ora sta avviando pericolosamente la seconda nella stessa direzione. Il terzo neo marito è un gran bravo ragazzo che non riesce a partire per la luna per l'invadenza di parenti o amici. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei migliori ...

