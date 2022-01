Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2022 ore 10:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Viabilità DELL’11 GENNAIO 2022 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DLE TERRITORIO, UNICHE CRTICITA’ LIEVI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA E SULLA NOMENTNA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN LOCALITA’ TOR LUPARA, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO POSSIBILI RITARDI SULLA LINEA S06 AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DELLE MILIZIE E PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE PER LO STESSO MOTIVO, IL TRAM 19 E’ SOSTITUITO DA BUS TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO DEVIAZIONI E RITARDI ANCHE PER I BUS DI ZONA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE FIRENZE-Roma E ORTE-VITERBO VIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)DELL’11 GENNAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLA VIABILITA’ LA CIRCONE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DLE TERRITORIO, UNICHE CRTICITA’ LIEVI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA E SULLA NOMENTNA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN LOCALITA’ TOR LUPARA, IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO POSSIBILI RITARDI SULLA LINEA S06 AURELIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DELLE MILIZIE E PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE PER LO STESSO MOTIVO, IL TRAM 19 E’ SOSTITUITO DA BUS TRA VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO DEVIAZIONI E RITARDI ANCHE PER I BUS DI ZONA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE FIRENZE-E ORTE-VITERBO VIA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Dogliani, da Roma 970mila euro per valorizzare gli antichi percorsi pedonali tra Borgo e Castello RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI Si tratta della messa in sicurezza, consolidamento e urbanizzazione dell'esistente viabilità pedonale che congiunge Dogliani Borgo a Dogliani Castello. In ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10 - 01 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL ... IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

