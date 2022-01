Variante Omicron Europa, Oms: “In 2 mesi contagiata oltre 50% popolazione” (Di martedì 11 gennaio 2022) Variante Omicon, si stima “che oltre il 50% della popolazione della Regione europea sarà contagiata” dalla nuova Variante “nelle prossime 6-8 settimane”. Lo ha detto il direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, durante la conferenza stampa sugli aggiornamenti epidemici. La regione europea, ha continuato Kluge, “ha registrato oltre 7 milioni di nuovi casi di Covid segnalati nella prima settimana del 2022, più che raddoppiati in un periodo di due settimane”. “Al 10 gennaio, 26 paesi hanno segnalato che oltre l’1% della loro popolazione si è ammalata ogni settimana”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022)Omicon, si stima “cheil 50% delladella Regione europea sarà” dalla nuova“nelle prossime 6-8 settimane”. Lo ha detto il direttore regionale per l’dell’Oms, Hans Kluge, durante la conferenza stampa sugli aggiornamenti epidemici. La regione europea, ha continuato Kluge, “ha registrato7 milioni di nuovi casi di Covid segnalati nella prima settimana del 2022, più che raddoppiati in un periodo di due settimane”. “Al 10 gennaio, 26 paesi hanno segnalato chel’1% della lorosi è ammalata ogni settimana”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

