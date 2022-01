Un duetto con Giorgia nell’album di Mara Sattei: è il singolo Parentesi (Di martedì 11 gennaio 2022) C’è anche un duetto con Giorgia nell’album di Mara Sattei, sulle note di una canzone che è già stata scelta come prossimo singolo. Si intitola Parentesi il brano che vedrà il duetto tra Giorgia e Mara Sattei. Sarà in radio da venerdì 14 gennaio e nello stesso giorno sarà disponibile anche in tutti gli store digitali all’interno del disco. Fa parte di Universo, questo il titolo del progetto discografico di inediti di Mara Sattei che contiene alcune importanti collaborazioni. La prima ad essere rivelata è quella con Giorgia, che entrerà anche in rotazione radiofonica da questo venerdì. Ma non è l’unica: dalla tracklist del disco, già disponibile, ne ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) C’è anche uncondi, sulle note di una canzone che è già stata scelta come prossimo. Si intitolail brano che vedrà iltra. Sarà in radio da venerdì 14 gennaio e nello stesso giorno sarà disponibile anche in tutti gli store digitali all’interno del disco. Fa parte di Universo, questo il titolo del progetto discografico di inediti diche contiene alcune importanti collaborazioni. La prima ad essere rivelata è quella con, che entrerà anche in rotazione radiofonica da questo venerdì. Ma non è l’unica: dalla tracklist del disco, già disponibile, ne ...

Advertising

lc71488535 : RT @RaiTre: 'Crazy Boy, oggi fa la mummia. Gira attorno alla sua colonna. Nel palazzo del museo' Crazy Boy il duetto di @SamueleBersani con… - RaiTre : 'Crazy Boy, oggi fa la mummia. Gira attorno alla sua colonna. Nel palazzo del museo' Crazy Boy il duetto di… - giober50 : RT @Rc95_inv: 'Non c'è un solo aspetto della mia carriera che vorrei cancellare. La pubblicità in tv, il duetto con Mina, i ruoli al fianco… - fraurolo121 : RT @Rc95_inv: 'Non c'è un solo aspetto della mia carriera che vorrei cancellare. La pubblicità in tv, il duetto con Mina, i ruoli al fianco… - Rc95_inv : 'Non c'è un solo aspetto della mia carriera che vorrei cancellare. La pubblicità in tv, il duetto con Mina, i ruoli… -