Traffico Roma del 11-01-2022 ore 18:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione migliore alla Traffico sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare in particolare dopo le difficoltà per l'incidente tra la A24 e lo svincolo della Tiburtina ulteriore prudenza però per un nuovo incidente tra Appia e Tuscolana circolazione sostenuta in interna senza disagi di rilievo in particolare tra Nomentana e Prenestina con alla risoluzione dell' incidente sul Raccordo Anulare sensibili miglioramenti anche per chi viaggia sul tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale est fino all'ingresso delle grappe rallentamenti per Traffico intenso su via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto e via Salaria verso San Giovanni nella città di Roma prudenza per un incidente su via di Torrenova 3 a via di Tor Bella Monaca e via Squinzano per chi ...

