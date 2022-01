Tim-Kkr | il fondo Pif di Bin Salman entra nella partita Labriola nuovo ad | la strada ormai è spianata Rumors

(Di martedì 11 gennaio 2022) Pif, ilsovrano dell'Arabia Saudita a cui fa capo il principe ereditario Mohammed Bin, è ilnome che potrebberedi Kkr per l'acquisto di Telecom Italia. La richiesta recapitata al Pif dalla società d'investimenti americana consisterebbe nel sindacare parte dell’operazione da oltre 35 miliardi di euro sull’ex monopolista della telefonia. A scriverlo è Repubblica che sottolinea che, in caso d'intesa, il socio finanziatore dell'Opa avrebbe quindi un ruolo passivo. Segui su affaritaliani.it

Advertising

_enz29 : RT @CalcioFinanza: PIF entra nella partita KKR-TIM: anche il tema DAZN sullo sfondo - donofriocarlo1 : RT @scarlots: Oggi Repubblica racconta che il fondo americano Kkr, per riuscire a raccogliere il denaro per la costosa offerta su #Tim, avr… - mr_kubra : RT @CalcioFinanza: PIF entra nella partita KKR-TIM: anche il tema DAZN sullo sfondo - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: PIF entra nella partita KKR-TIM: anche il tema DAZN sullo sfondo - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: PIF entra nella partita KKR-TIM: anche il tema DAZN sullo sfondo -

Ultime Notizie dalla rete : Tim Kkr

è alla ricerca di soci passivi che contribuiscano a finanziare l'OPA. ed ha chiesto al fondo sovrano saudita Pif se fosse disponibile a finanziare l'operazioneL'incerto quadro dinon preoccupa Fastweb, partner insieme ain Fibercop. "Siamo convinti della sua validità - ha detto l'ad di Fastweb Alberto Calcagno - i lavori vanno avanti senza ...Il fondo saudita non avrebbe, tuttavia, ancora preso una decisione, riporta Bloomberg. Per Bestinver sarebbe un segnale positivo al mercato che potrebbe essere più motivato ad accogliere l'operazione, ...Dopo l’interesse per l’Inter e l’acquisto di una quota di minoranza della casa automobilistica Horacio Pagani, PIF mette nel mirino un’altra operazione in Italia. Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ...