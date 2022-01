Svastica sulla bara ad un funerale a Roma: Indaga Digos (Di martedì 11 gennaio 2022) Svastica sulla bara ad un funerale a Roma. È morta a 44 anni Alessia “Tungsy” Augello, una militante e dirigente di Forza Nuova. La cerimonia funebre si è svolta ieri nella chiesa di Santa Lucia, Circonvallazione Clodia a Roma. Svastica sulla bara della donna, come si vede in un video realizzato con un cellulare, era Leggi su periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022)ad un. È morta a 44 anni Alessia “Tungsy” Augello, una militante e dirigente di Forza Nuova. La cerimonia funebre si è svolta ieri nella chiesa di Santa Lucia, Circonvallazione Clodia adella donna, come si vede in un video realizzato con un cellulare, era

