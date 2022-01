Supercoppa, Allegri gela i tifosi: colpo di scena per la Juventus (Di martedì 11 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della Supercoppa contro l’Inter. Vigilia di Supercoppa italiana per Inter e Juventus. Massimiliano Allegri, la cui squadra è reduce dalla vittoria in campionato contro la Roma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, che avrà luogo a San Siro. L’allenatore ha toccato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Massimiliano, tecnico della, in conferenza stampa in vista dellacontro l’Inter. Vigilia diitaliana per Inter e. Massimiliano, la cui squadra è reduce dalla vittoria in campionato contro la Roma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, che avrà luogo a San Siro. L’allenatore ha toccato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Alle 12:30 Mister Allegri e @chiellini presentano la finale di #SupercoppaFrecciarossa ?? ?? ???????? su @JuventusTV ??… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - GoalItalia : Perin titolare in #Supercoppa al posto di #Szczesny: Allegri spiega perché ?? - serieAnews_com : ?? 'Non ha senso...' Chiellini non si trattiene. Che ne pensate? #GiorgioChiellini #Chiellini #Juve #Juventus… - serieAnews_com : ?? Le parole di #Allegri in conferenza stampa in vista della sfida di #Supercoppa, #InterJuve -