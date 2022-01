Spaccio nel Napoletano | 11 misure cautelari della Dda e carabinieri 

(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, oltre al divieto di dimora in tutti i ComuniCampania, è stata eseguita all’alba a carico di undici persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, eseguito dai CarabinieriCompagnia di Torre del Greco (Napoli), è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia partenopea. Alla base del provvedimento c’è un’ attività di indagine dei CarabinieriTenenza di Ercolano, protrattasi tra agosto 2017 e ottobre 2018, iniziata avviata all’indomani dell’esplosione di quattro colpi d’arma da fuoco, a scopo intimidatorio, contro l’abitazione di Vincenzo Cefariello, fratello di ...

