Sequestrati 124 161 prodotti privi del marchio CE e non conformi agli standard di sicurezza

Advertising

telodogratis : Termini Imerese, blitz della finanza in un negozio: sequestrati 124 mila prodotti non sicuri - himeralive : Guardia di Finanza Termini Imerese: sequestrati 124.161 prodotti privi del marchio CE FOTO E VIDEO #CE… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati 124

I finanzieri del gruppo di Termini Imerese hanno sequestrato in un esercizio commerciale.161 prodotti, tra cui catene luminose, decorazioni, prodotti per il trucco e giocattoli messi in vendita senza le indicazioni minime previste dalla normativa sull'etichettatura e sulla sicurezza ......dalla guardia di finanza all'interno di un esercizio commerciale nel palermitano perchè non conformi alla vendita. I finanzieri del gruppo di Termini Imerese hanno messo i sigilli aI finanzieri del gruppo di Termini Imerese hanno sequestrato in un esercizio commerciale 124.161 prodotti, tra cui catene luminose, decorazioni, ...Blitz della guardia di finanza in un negozio di Termini Imerese: sequestrati 124.161 prodotti non sicuri. I finanzieri hanno trovato, fra la merce posta in vendita, catene luminose, decorazioni, gioca ...