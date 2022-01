Scontro in studio su Rete 4 | Veronica Gentili costretta ad intervenire | “Ma vi rendete conto? VIDEO

Leggi su specialmag

(Di martedì 11 gennaio 2022) Bufera nelloMediaset di “Controcorrente”: la conduttriceseda gli animi, l’indignazione dilaga.(fonte youtube)Puntata incandescente, quella di “Controcorrente”, che ha visto lo specchiarsi di posizioni opposte in. Presenti nel parterre dila web journalist e coordinatrice del movimento “Nazionale scuole in presenza” Maddalena Loy, e Nunzia De Girolamo, opinionista ed ex militante di Forza Italia. Il blocco di trasmissione a loro riservato titolava: “Scuola e Lavoro, il Governo scontenta tutti“, e Maddalena Loy non ha perso l’occasione di pronunciarsi in merito agli ultimi provvedimenti dei burocrati. LEGGI ANCHE>> “Ma è diventato no vax?”: Bassetti ...