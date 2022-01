(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un male terribile ci ha portato via #David. Si ècon generosità e passione per un'Europa. Lascia il segno di un uomo retto, di valori forti, di profondo rigore morale. Lo porteremo nel nostro cuore con dolore e gratitudine. Ciao David!". Lo scrive su Twitter Piero

Advertising

TV7Benevento : Sassoli: Fassino, 'si è speso per Ue democratica, solidale e giusta'... - Agenparl : Sassoli: Fassino, dolore e gratitudine, ciao David) - -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli Fassino

Il Sannio Quotidiano

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un male terribile ci ha portato via #DavidSassoli. Si è speso con generosità e passione per un'Europa democratica, solidale, giusta. Lascia il segno di un uomo retto, di va ...Morte di David Sassoli, il cordoglio del mondo politico e del giornalismo. Tantissimi i messaggi su Twitter in suo ricordo ...