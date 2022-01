Quirinale | Rampelli | “Draghi conferma la sua candidatura | ma c’è freddezza | nessuno cerca voti”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “ha di fattoto la suaa capo dello Stato. Altrimenti l’avrebbe negata ufficialmente definitivamente. Anche se noto una certa. Non c’è un gran movimento di persone che va in giro are idei grandi elettori e dei parlamentari peral”. È questa la lettura di Fabio, vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia, ai microfoni di Radio24. Oggi sui siti e sui quotidiani è tutta un’esegesi delle parole del premier durante la sua conferenza stampa di “riparazione”, come l’ha definita lui stesso. Non ha parlato diperché vuole andarci o perché non lo vuole? I retroscenisti si scatenano, ma la tesi ...

Sullo scenario post, perFdi vuole 'le elezioni non oggi, perché ci danno in forte crescita, ma da quando eravamo rilevato al 4% perché vogliamo normalizzare la democrazia italiana ...... per aprire un tavolo sul. "Mi hanno detto tutti alla ripresa: la ripresa per me è già da domani. In settimana rimanderò l'invito a tutti". Dello stesso avviso è Fabio, deputato di ...Roma, 11 gen. Adnkronos) – "Draghi ieri ha di fatto confermato la sua candidatura a capo dello Stato. Altrimenti l'avrebbe negata ufficialmente è definitivamente.C'è confusione nel Pd. E il Movimento 5 Stelle dice no a Berlusconi, ma non porta nessuna idea. A giorni due settimane (24 gennaio) alla prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica ...