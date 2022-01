Quirinale | la segreteria Pd decide di non decidere La candidatura di Berlusconi angoscia Letta

(Di martedì 11 gennaio 2022) Certo, la morte improvvisa e immatura di David Sassoli. Ma anche la difficoltà ad uscire dall’impasse in cui il Pd si dimena a seguito dellaaldi Silvio. Comunque sia, è un dato di fatto che «un presidente di unità nazionale» è l’unica sintesi emersa dalla riunione di questa mattina delladem riunitasi al Nazareno proprio per fare il punto proprio sulla votazione per il Colle. Questo, almeno era l’ordine del giorno. L’arrivo della notizia della scomparsa di Sassoli ha ovviamente stravolto tutto e i lavori si sono aperti e chiusi con la commemorazione del presidente del Parlamento europeo da parte di Enrico. Infine la riunione è stata aggiornata. Fonti dem: «Non faremo nomi finché c’è il Cavaliere» Sull’ordine del giorno rimasto inesplorato, però, c’è ...

... che però ha già detto di no a ogni coinvolgimento nella partita del. "Ci sperano ... Oggi si riunisce ladel Pd, dopodomani in programma la convocazione della Direzione e dei gruppi ...Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali dellanazionale. Redazione Condividi MILANO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK. SPORT, ...Inizia a delinearsi il quadro dei 58 delegati regionali in vista dell'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica, al via il 24 gennaio alle 15.Calpestata la prassi, ne prendiamo atto (mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2022 – “Il centrodestra in Lombardia ha calpestato la prassi sempre rispettata nell’elezione dei rappresentanti tra i gr ...