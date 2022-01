Palazzine blindate dalla Polizia nel napoletano | un arresto e droga sequestrata

(Di martedì 11 gennaio 2022) Blitz delladel commissariato di Acerra e dellaMunicipale di Pomigliano d’Arco nel rione “219” a Pomigliano d’Arco. Le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo straordinario per il contrasto all’illegalità diffusa. Pomigliano d’Arco,Nel corso dell’attività i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Giorgio La Pira presso l’abitazione di un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palazzine blindate

Teleclubitalia.it

La testimonianza choc di Giorgio Palazzi, titolare di un ristorante ad Almaty, ex capitale del Kazakistan stravolta dalla guerriglia ...Ma quali sono i motivi per i quali Filippo Taddei di Goldman Sachs ha messo in discussione l'eventuale passaggio tra palazzi di Mario Draghi? Filippo Taddei, ex responsabile Economia del Pd di Matteo ...