Omicron, in India l'80% dei casi di Calcutta riferibile alla versione BA.2. "Invisibile ai test, si rileva solo con il sequenziamento" (Di martedì 11 gennaio 2022) Dall'India – in cui sono aumentati i casi di positività e sta proseguendo la campagna vaccinale per la somministrazione del booster – arriva la notizia, riportata dal quotidiano Times of India, che quasi l'80% dei campioni Covid-positivi inviati per il sequenziamento del genoma dai laboratori di Calcutta contengono il sotto-lignaggio BA.2 della variante Omicron. Mutazione definita "versione Invisibile", poiché non viene rilevata dai test e richiede il sequenziamento del genoma. Il quotidiano sottolinea che quasi nessuno delle persone infettate da BA.2 era rientrata recentemente da viaggi all'estero; l'altro sotto-lignaggio – BA.1 – invece è stato rilevato in coloro che ...

