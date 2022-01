Omicron arriva in Cina | è allerta massima Scatta il lockdown nella città di Tianjin

(Di martedì 11 gennaio 2022)a Pechino, a meno di un mese dall’inizio dei Giochi olimpici invernali, per il primo focolaio locale della variantedel coronavirus che dopo lasettentrionale di, a poco più di 100 chilometri dalla capitale, fa tremare anche la provincia centrale di Henan. A, 14 milioni di abitanti, viene sottoposta a test di controllo per il Covid-19 tutta la popolazione dopo che sabato almeno due abitanti sono risultati positivi, contagiati dalla variante. E, riporta la Cnn, sono 29 le comunità residenziali induro, con gli abitanti autorizzati a uscire dallasolo in caso di “assoluta” necessità. Chi volesse lasciarla deve presentare un test molecolare per il Covid con esito ...

Quest'ondata di virus della variantesembra essere ancora più contagiosa e quasi nessuno è risparmiato. Nelle ultime ore,l'ennesimo annuncio, questa volta dal panorama musicale ...Una cosa è certa la variantee più contagiosa e colpisce anche le persone vaccinate, ma ... Ma ci sono, purtroppo, anche 4 morti per il virus, con il totale chea 1.530.Nonostante Omicron sia meno letale, si contano centinaia di morti al giorno per Covid, solo in Italia. Solo che per tenere tutto aperto facciamo finta di non vederli. C’è un numero, uno solo, che dà l ...PORDENONE - Vola anche negli ospedali la variante Omicron. E il Fvg è ormai a un passo dalla zona arancione, che potrebbe avvenire più velocemente rispetto alle previsioni. In quel caso, scatterà un l ...