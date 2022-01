La Francia vieta gli imballaggi in plastica per frutta e verdura (Di martedì 11 gennaio 2022) Si aggiunge al novero dei Paesi europei che cominciano l’anno con un proposito green anche la Francia, dove a partire dall’1 gennaio 2022 è entrata in vigore la legge che vieta gli imballaggi in plastica sulla maggior parte di frutta e verdura.Il provvedimento, già annunciato lo scorso ottobre, diventa ora operativo a tutti gli effetti e riguarderà circa 30 prodotti. Le aziende avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi, mentre ad esserne esenti saranno le confezioni più grandi, nonché la frutta tritata o lavorata.Il presidente francese Emmanuel Macron parla di “una vera rivoluzione” che dimostra l’impegno del Paese a eliminare gradualmente la plastica monouso entro il 2040.Secondo gli esperti, il nuovo divieto permetterà di evitare di produrre circa un ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 gennaio 2022) Si aggiunge al novero dei Paesi europei che cominciano l’anno con un proposito green anche la, dove a partire dall’1 gennaio 2022 è entrata in vigore la legge chegliinsulla maggior parte di.Il provvedimento, già annunciato lo scorso ottobre, diventa ora operativo a tutti gli effetti e riguarderà circa 30 prodotti. Le aziende avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi, mentre ad esserne esenti saranno le confezioni più grandi, nonché latritata o lavorata.Il presidente francese Emmanuel Macron parla di “una vera rivoluzione” che dimostra l’impegno del Paese a eliminare gradualmente lamonouso entro il 2040.Secondo gli esperti, il nuovo divieto permetterà di evitare di produrre circa un ...

