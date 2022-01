Juve | Allegri | Chiesa ci avrebbe dato molto ma restiamo così

(Di martedì 11 gennaio 2022) "Ho parlato con: dispiace per lui e per il calcio italiano, sono cose che capitano, è giovane e ha tempo per riprendersi": il tecnico dellantus, Massimiliano, parla del grave ...

juventusfc : Alle 12:30 Mister Allegri e @chiellini presentano la finale di #SupercoppaFrecciarossa ?? ?? ???????? su @JuventusTV ??… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister Allegri. Su @JuventusTV la conferenza integrale ?? - gilnar76 : Danilo torna per Inter Juve? Allegri svela le condizioni #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - NewsletterLeggo : Conferenza stampa Allegri LIVE: le parole pre Inter Juve di Supercoppa Le news del giorno di Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

L'estremo difensore sloveno vuole vincere ancora dopo lo Scudetto della scorsa stagione e bisognerà preparsi al meglio per affrontare la formazione di Massimiliano: "La partita con laè ...Mister, ha le idee chiare sui giocatori a disposizione per domani? 'Devo vedere l'allenamento di oggi. Abbiamo giocatori che non sono recuperabili. Bonucci è recuperato e sarà a disposizione. Danilo è ...In casa Juventus ora si devono fare i conti con l'infortunio di Federico Chiesa. Ma chi potrebbe sostituire l'ex Fiorentina nello scacchiere bianconero?Condividi questo articolo:Torino, 11 gen. – (Adnkronos) – “Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri ...