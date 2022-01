Invita un passeggero a mettere la mascherina, autista di bus aggredito (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – autista dell’Air aggredito da un passeggero. È accaduto nella serata di ieri in provincia di Caserta. E’ quanto fa sapere la stessa azienda di trasporti L’episodio si è verificato sulla linea extraurbana che collega Vairano Scalo a Roccamonfina. Uno dei viaggiatori saliti a bordo del bus delle 20.15, in partenza da Vairano, non indossava correttamente la mascherina. L’autista ha più volte Invitato il passeggero a rispettare le norme. Ma nonostante i ripetuti richiami dell’operatore, l’uomo dopo aver fatto finta di rimetterla la riabbassava. Quando il bus è arrivato alla fermata di Roccamonfina, il passeggero si è avvicinato all’autista e gli ha sferrato un colpo in pieno volto per poi scendere dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –dell’Airda un. È accaduto nella serata di ieri in provincia di Caserta. E’ quanto fa sapere la stessa azienda di trasporti L’episodio si è verificato sulla linea extraurbana che collega Vairano Scalo a Roccamonfina. Uno dei viaggiatori saliti a bordo del bus delle 20.15, in partenza da Vairano, non indossava correttamente la. L’ha più volteto ila rispettare le norme. Ma nonostante i ripetuti richiami dell’operatore, l’uomo dopo aver fatto finta di rimetterla la riabbassava. Quando il bus è arrivato alla fermata di Roccamonfina, ilsi è avvicinato all’e gli ha sferrato un colpo in pieno volto per poi scendere dal ...

