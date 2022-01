Inter: maglia interattiva per la Supercoppa con l’inno dei tifosi (Di martedì 11 gennaio 2022) L’Inter e Socios.com hanno annunciato un’iniziativa senza precedenti. Domani infatti, quando l’Inter scenderà in campo per giocare la Supercoppa contro la Juventus, indosserà una maglietta speciale, Interattiva e unica nel suo genere, che porta la voce degli Interisti letteralmente sul petto dei giocatori e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione del club nerazzurro. L’Inter indosserà infatti una maglia Interattiva, che permetterà a tutti i tifosi di ascoltare l’atmosfera di San Siro scansionando il codice QR posizionato sul fronte della divisa. Socios.com sostituirà il logo “$Inter Fan Token” sulla parte anteriore della maglia con un QR che permetterà ai ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) L’e Socios.com hanno annunciato un’iniziativa senza precedenti. Domani infatti, quando l’scenderà in campo per giocare lacontro la Juventus, indosserà una maglietta speciale,attiva e unica nel suo genere, che porta la voce degliisti letteralmente sul petto dei giocatori e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione del club nerazzurro. L’indosserà infatti unaattiva, che permetterà a tutti idi ascoltare l’atmosfera di San Siro scansionando il codice QR posizionato sul fronte della divisa. Socios.com sostituirà il logo “$Fan Token” sulla parte anteriore dellacon un QR che permetterà ai ...

Advertising

Inter : ?? | C’È SOLO L’INTER È ora disponibile nei nostri store la maglia speciale in Limited Edition con cui scenderemo… - iomatrix23 : Ho sempre cercato di difendere questi colori, ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia. È vero che… - Inter : ?? | HALL OF FAME “Tutti pazzi per Materazzi” ??? ?? 276 partite ? 20 goal ??15 trofei conquistati Tutto questo in… - sportface2016 : #Inter: maglia interattiva per la #Supercoppa con l’inno dei tifosi - ssemiidichia : RT @SoloEsclusivInt: De Vrij:'Indossare questa maglia è un onore, ancora di più con lo scudetto cucito sopra! L’Inter per me è una grandiss… -