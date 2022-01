Infortunio Chiesa: come la Juve può sostituirlo? (Di martedì 11 gennaio 2022) Alla grande gioia per la rocambolesca vittoria in rimonta nel big match contro la Roma, è seguita una terribile notizia per il popolo Juventino. Uscito anzitempo dal campo, Federico Chiesa ieri mattina è stato sottoposto ad accertamenti presso il J Medical. Il verdetto finale non è stato per nulla felice: lesione del legamento crociato e stagione finita. Un’annata molto sfortunata per il campione d’Europa rientrato nel match pareggiato contro il Napoli, e ora costretto a rimanere ai box per diverso tempo. Una pessima notizia inoltre, anche per la Nazionale in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il fuoriclasse bianconero grazie ai suoi strappi e alla sua determinazione, garantisce tanta vivacità al reparto offensivo, ed è per questo che la sua assenza dai campi sarà molto pesante. Visto l’Infortunio di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 11 gennaio 2022) Alla grande gioia per la rocambolesca vittoria in rimonta nel big match contro la Roma, è seguita una terribile notizia per il popolontino. Uscito anzitempo dal campo, Federicoieri mattina è stato sottoposto ad accertamenti presso il J Medical. Il verdetto finale non è stato per nulla felice: lesione del legamento crociato e stagione finita. Un’annata molto sfortunata per il campione d’Europa rientrato nel match pareggiato contro il Napoli, e ora costretto a rimanere ai box per diverso tempo. Una pessima notizia inoltre, anche per la Nazionale in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il fuoriclasse bianconero grazie ai suoi strappi e alla sua determinazione, garantisce tanta vivacità al reparto offensivo, ed è per questo che la sua assenza dai campi sarà molto pesante. Visto l’di ...

