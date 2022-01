Il minuto di silenzio e poi l'applauso per David Sassoli nell'aula della Camera (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gennaio 2022 Le immagini del minuto di silenzio e dell'applauso dell'aula della Camera per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gennaio 2022 Le immagini deldie dell'dell'per il presidente del Parlamento europeo

Advertising

Agenzia_Ansa : Sassoli, il lungo applauso a Bruxelles fuori dal Parlamento Ue. Il ritrovo alle 13.00, il minuto di silenzio, le la… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il lungo applauso fuori dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles per David Sassoli. Il ritrovo alle 1… - ManfredWeber : Momento commovente insieme ai membri e al personale del Parlamento europeo durante un minuto di silenzio in memoria… - errex2008 : RT @francacec: Un minuto di silenzio per salutare e ringraziare David #Sassoli, davanti al Parlamento europeo a #Bruxelles. #Europa https:/… - benjamn_boliche : RT @Tg3web: Un minuto di silenzio e un lungo applauso. È il tributo del Parlamento a David Sassoli. I messaggi di cordoglio ne ricordano il… -