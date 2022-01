Draghi ci mette una toppa: come cambia la strategia comunicativa del premier (Di martedì 11 gennaio 2022) Non c’è aria di smobilitazione a Palazzo Chigi. Il governo è saldo e va avanti nonostante la partita del Quirinale. Secondo Repubblica sarebbe questo il messaggio che Mario Draghi ha voluto lanciare con la sua conferenza stampa. Un appuntamento che segna un cambio di passo rispetto agli errori comunicativi dell’ultimo incontro con la stampa. Quello in cui il premier si è di fatto reso disponibile per il Quirinale. Una caduta di stile che ne ha appannato l’immagine e la credibilità. E ora ha cercato di recuperare. Persino facendo un minimo di autocritica sul fatto di non avere compreso la necessità di spiegare subito agli italiani il decreto sull’obbligo vaccinale per i 50enni. “L’ex banchiere – scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica – sceglie di difendere innanzitutto la sua azione a capo dell’esecutivo. Intanto perché non può escludere – soprattutto di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Non c’è aria di smobilitazione a Palazzo Chigi. Il governo è saldo e va avanti nonostante la partita del Quirinale. Secondo Repubblica sarebbe questo il messaggio che Marioha voluto lanciare con la sua conferenza stampa. Un appuntamento che segna un cambio di passo rispetto agli errori comunicativi dell’ultimo incontro con la stampa. Quello in cui ilsi è di fatto reso disponibile per il Quirinale. Una caduta di stile che ne ha appannato l’immagine e la credibilità. E ora ha cercato di recuperare. Persino facendo un minimo di autocritica sul fatto di non avere compreso la necessità di spiegare subito agli italiani il decreto sull’obbligo vaccinale per i 50enni. “L’ex banchiere – scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica – sceglie di difendere innanzitutto la sua azione a capo dell’esecutivo. Intanto perché non può escludere – soprattutto di ...

Advertising

alborama : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… - ramses09975976 : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… - vigor_in : RT @assurdistan: Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 ore e l'intervento di Draghi, la maggior parte della pressione sugli ospedali, dipen… - ddgiusto : RT @assurdistan: Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 ore e l'intervento di Draghi, la maggior parte della pressione sugli ospedali, dipen… - Stefaniacasp : RT @mgmaglie: «Gran parte dei problemi che abbiamo dipende dai non vaccinati»,«la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i n… -