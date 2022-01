Djokovic si allena, aspettando la decisione finale dell’Australia: “Resto concentrato sugli Open” (Di martedì 11 gennaio 2022) Melbourne – La difesa senza limiti della famiglia, l’appoggio della Serbia e dei suoi tifosi, insieme alla sentenza arrivata ieri notte, favorevole, dal giudice dello Stato di Victoria danno nuove linfa vitale a Novak Djokovic. Il tennista numero uno al mondo può restare in Australia e giocare, probabilmente gli Australian Open. Il condizionale è ancora marcato in questa lunga vicenda, che da argomento sportivo si è vestito anche dei contorni di un caso politico. Il visto ritirato e mai concesso dall’Australia a lui, che da sempre si è detto ‘no vax’. La mancata o parziale spiegazione del motivo dell’esenzione medica e poi il Covid avuto a dicembre (come hanno dichiarato i suoi legali) con foto girate sul web di Nole che ha partecipato da quella data del contagio ad eventi sportivi. Ancora ci sono da chiarire molte cose. L’Australia si oppone come ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 gennaio 2022) Melbourne – La difesa senza limiti della famiglia, l’appoggio della Serbia e dei suoi tifosi, insieme alla sentenza arrivata ieri notte, favorevole, dal giudice dello Stato di Victoria danno nuove linfa vitale a Novak. Il tennista numero uno al mondo può restare in Australia e giocare, probabilmente gli Australian. Il condizionale è ancora marcato in questa lunga vicenda, che da argomento sportivo si è vestito anche dei contorni di un caso politico. Il visto ritirato e mai concesso dall’Australia a lui, che da sempre si è detto ‘no vax’. La mancata o parziale spiegazione del motivo dell’esenzione medica e poi il Covid avuto a dicembre (come hanno dichiarato i suoi legali) con foto girate sul web di Nole che ha partecipato da quella data del contagio ad eventi sportivi. Ancora ci sono da chiarire molte cose. L’Australia si oppone come ...

