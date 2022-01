Covid come l’influenza: la strategia di Spagna e Regno Unito per convivere con il virus (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Regno Unito e la Spagna vogliono trattare Covid-19 come l’influenza. E delineare una strategia di convivenza con il Coronavirus. Grazie anche ai dati che dipingono la variante Omicron come sì più contagiosa ma anche meno mortale di Delta. Anche se gli esperti come Franco Locatelli avvertono: «Non è corretto trattare la variante venuta dal Sudafrica come incapace di provocare la malattia grave». Ma intanto sia Boris Johnson che Pedro Sanchez programmano di cambiare le regole dell’emergenza. Abbandonando, per esempio, il conteggio dei contagi quotidiani. O riducendo l’autoisolamento di chi è positivo ma vaccinato. Pandemia ed endemia Il concetto chiave alla base dei ragionamenti di ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022) Ile lavogliono trattare-19. E delineare unadi convivenza con il Corona. Grazie anche ai dati che dipingono la variante Omicronsì più contagiosa ma anche meno mortale di Delta. Anche se gli espertiFranco Locatelli avvertono: «Non è corretto trattare la variante venuta dal Sudafricaincapace di provocare la malattia grave». Ma intanto sia Boris Johnson che Pedro Sanchez programmano di cambiare le regole dell’emergenza. Abbandonando, per esempio, il conteggio dei contagi quotidiani. O riducendo l’autoisolamento di chi è positivo ma vaccinato. Pandemia ed endemia Il concetto chiave alla base dei ragionamenti di ...

