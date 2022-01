Coppa d’Africa 2022: Pelé sbaglia il rigore nel finale, tra Sudan e Guinea-Bissau è pareggio a reti bianche (Di martedì 11 gennaio 2022) Ennesima partita poverissima di gol in questa Coppa d’Africa 2022 che da questo punto di vista continua a non decollare. Tra Sudan e Guinea-Bissau, le due outsider di un girone D che annovera già big assolute come Nigeria ed Egitto, finisce con uno 0-0 che sa di punti persi per entrambe, soprattutto per i Guineani che hanno avuto anche un rigore nel finale. Un punto a testa, entrambe sono davanti alla nazionale egiziana che oggi ha perso contro quella nigeriana, ma sanno che questo risultato a occhiali potrebbe costare a tutte e due il sogno qualificazione. Nel primo tempo dopo un avvio favorevole al Sudan, è la Guinea-Bissau a collezionare alcune occasioni degne di nota. Mendes ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Ennesima partita poverissima di gol in questache da questo punto di vista continua a non decollare. Tra, le due outsider di un girone D che annovera già big assolute come Nigeria ed Egitto, finisce con uno 0-0 che sa di punti persi per entrambe, soprattutto per ini che hanno avuto anche unnel. Un punto a testa, entrambe sono davanti alla nazionale egiziana che oggi ha perso contro quella nigeriana, ma sanno che questo risultato a occhiali potrebbe costare a tutte e due il sogno qualificazione. Nel primo tempo dopo un avvio favorevole al, è laa collezionare alcune occasioni degne di nota. Mendes ...

