Controlli contro furti, tre arresti e due denunce (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno arrestato tre persone con l'accusa di furto aggravato. In manette è finito un cittadino cileno di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno sorpreso, nella tarda serata di ieri, in via dei Monti di Primavalle mentre stava uscendo, con guanti da lavoro calzati, da un appartamento posto al piano terra di uno stabile. Alla vista dei militari, l'uomo ha, dapprima, urlato per avvisare i complici che sono riusciti a darsi alla fuga, poi, a sua volta, ha tentato ...

