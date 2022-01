Canonico | “Osimhen in campo? La possibile data Nuovo tampone per Lozano”

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il dottor Raffaeleparla dell’infortunio di Victor: “È ristabilito, ma giocherà solo con la maschera protettiva“. Affrontato anche il tema, ancora positivo al Covid 19 e quello dell’infortunio di Lorenzo Insigne che dovrà restare fuori almeno per due settimane per un problema muscolare. Arriva comunque la buona notizia perche può tornare ad allenarsi con i compagni. Superato il Covid e con l’ultima visita di controllo ana buon fine, il tecnico Luciano Spalletti può averlo dia Castel Volturno.: “, ecco quando può rientrare” Il medico sociale del Napoli, Raffaeleparla di Victorche è guarito, come riferito anche dal professor Tartaro che ha ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Medico Napoli: "Ecco quando rientrano Insigne e". I tempi di recupero ufficiali dei due attaccanti Raffaele, responsabile dello staff medico del Napoli, ha a Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sugli infortunati in casa ...Insomma, qualora l'incontro giornaliero tra, il professor Gianpaolo Tartaro e il dottor Raffaeledovesse essere positivo, sarà proprio il derby campano la data ideale per il rientro ...Victor Osimhen è più vicino al rientro in campo. L’attaccante del Napoli ha svolto il controllo programmato con il professor Tartaro – che lo ha operato al volto lo ...NAPOLI - Con un comunicato sul sito ufficiale, il Napoli ha parlato delle condizioni riguardo l'imminente rientro in gruppo di Victor Osimhen: "Il giocatore ha svolto lavoro perso ...