Calciomercato Genoa, sorpasso al Cagliari per Calafiori (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora un sussulto nel Calciomercato del Genoa, vicinissimo all'ingaggio di Calafiori strappato alla concorrenza del Cagliari Un vero e proprio blitz, l'ennesimo, nel Calciomercato di casa Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Grifone avrebbe accelerato nelle ultime ore per ottenere l'arrivo in prestito dalla Roma del laterale mancino Calafiori. Un vero e proprio sorpasso a destra nei confronti del Cagliari che da tempo era sulle tracce del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

