Calcio: Sampdoria. Conti 'Qui con entusiasmo e voglia di riscatto' (Di martedì 11 gennaio 2022) "Speravo di arrivare già ad agosto, D'Aversa ottimo allenatore", dice il neo - blucerchiato GENOVA - Andrea Conti riparte dalla Sampdoria. Il club l'ha fortemente voluto, lui aveva già detto sì la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) "Speravo di arrivare già ad agosto, D'Aversa ottimo allenatore", dice il neo - blucerchiato GENOVA - Andreariparte dalla. Il club l'ha fortemente voluto, lui aveva già detto sì la ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE @TomasRincon5 alla @sampdoria Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà se… - nicita_roc : #Sampdoria in cerca di #Gabbia dal #ACMilan. Il difensore, però, si libererà solo quando il Milan avrà trovato un r… - Luxgraph : Sampdoria, Conti si presenta: 'Posso dare tanto' - sportli26181512 : Calciomercato Sampdoria, Conti: 'Voglio rimettermi in gioco': Arriva dal Milan: 'Qui grande piazza, non ho avuto du… - Fantacalcio : Sampdoria, Conti: 'Pronto a fare bene, speravo di arrivare l'estate scorsa' -