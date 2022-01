Allegri, quanti dubbi per la Supercoppa! Ecco la probabile formazione della Juve (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella finale di Supercoppa Italiana, Inter e Juve si affrontano a "San Siro" mercoledì 12 gennaio 2022. Tra infortuni e squalifiche, i bianconeri sono in emergenza: Ecco la probabile formazione di ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 11 gennaio 2022) Nella finale di Supercoppa Italiana, Inter esi affrontano a "San Siro" mercoledì 12 gennaio 2022. Tra infortuni e squalifiche, i bianconeri sono in emergenza:ladi ...

Advertising

Taurinense : @RaiSport Quanti Allegri vale? - CorSport : Allarme #Supercoppa: la #Juve in emergenza, quanti assenti per #Allegri! ?? - sportli26181512 : Allarme Supercoppa: la Juve in emergenza, quanti assenti per Allegri!: Mercoledì a San Siro mancheranno sicuramente… - frankis99 : @EnricoSiviero @NorbertoZapparo @salvodrhouse @VittorioTelera Quanti conoscevano tal Felix Afena-Gyan per dire? Mai… - senzafollowers : @ric_sartori95 E io infatti ho detto ACCOSTARE, quindi leggi tu?? Allegri lo reputi un ottimo allenatore? In Europa… -