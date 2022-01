Venezia, Luca Cogno muore a 52 anni in azienda mentre parla col collega (Di lunedì 10 gennaio 2022) 52 anni, di Fiesso d'Artico ( Venezia ), venerdì mattina stava chiacchierando con un collega quando, all'improvviso, si è sentito male. I soccorsi, immediati, non sono serviti a nulla perché il ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) 52, di Fiesso d'Artico (), venerdì mattina stava chiacchierando con unquando, all'improvviso, si è sentito male. I soccorsi, immediati, non sono serviti a nulla perché il ...

Advertising

Dando_68 : RT @MemoriesMilan: Un grande benvenuto e un forte abbraccio al nostro Luca #Stanga,debuttante a Venezia. È con noi dalla tenera età di 6 an… - feelingxhuman : RT @ziogregorin_: 1. BONES AND ALL, Luca Guadagnino Cannibal love story, sì è proprio così, che segna il ritorno di Chalamet diretto da Gu… - ISannita : RT @MemoriesMilan: Un grande benvenuto e un forte abbraccio al nostro Luca #Stanga,debuttante a Venezia. È con noi dalla tenera età di 6 an… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Venezia Parla col collega e stramazza al suolo: Luca muore a 52 anni in azienda - leggoit : #Venezia Parla col collega e stramazza al suolo: Luca muore a 52 anni in azienda -