Venezia, Forte in uscita: Benevento in pole per l'attaccante (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Venezia è vicino alla cessione di Forte: l'attaccante potrebbe salutare e andare in B, il Benevento in pole Il Venezia potrebbe salutare in questa sessione di mercato l'attaccante Forte. Sul centravanti sarebbero interessate diverse squadre della Serie B. In cadetteria sembra il Benevento quella in pole. Nelle ultime ore c'è stato lo scatto dei campani che vogliono bruciare la concorrenza delle altre squadre in lotta per la promozione. A riferirlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

