The Crown 5 ha trovato l’interprete del dottor Hasnat Khan

The Crown ha finalmente scelto chi interpreterà il dottor Hasnat Khan, un nome ben noto ai tabloid inglesi e alla Royal Family poiché è stato l'amante di Lady Diana. La produzione di Netflix ha assegnato il personaggio a Humayun Saeed, attore ben noto al cinema pakistano che nella quinta stagione affiancherà Elizabeth Debicki.

