Sampdoria | Andrea Conti in sede per la firma – VIDEO

(Di lunedì 10 gennaio 2022)inper lacon i blucerchiati. Arriva con la formula del prestito sino a fine stagione Dopo aver già svolto le visite mediche,è arrivato inperre il nuovo contratto che lo legherà alla. #nelladella #per lasul contratto! ?? pic.twitter.com/YUC2LdFPH7— SampNews24 (@SampNews24) January 10, 2022 Il terzino classe ’94 è pronto a dare fin da subito il suo contributo e a scendere in campo con i compagni già dalla prossima giornata contro il Torino. L’ormai ex terzino del Milan arriverà in prestito fino al prossimo 30 giugno, ma l’agente del giocatore, ...

AntoVitiello : Andrea #Conti arrivato ora nella sede della #Sampdoria per firmare il contratto @TuttoMercatoWeb @MilanNewsit - marcoconterio : ?? ?????? Andrea Conti ha già svolto il primo allenamento con la #Sampdoria. Il terzino lascia il #Milan. Nel pomerigg… - TuttoMercatoWeb : ? Il momento della firma: l'arrivo di Andrea #Conti nella sede della #Sampdoria - CalcioNews24 : Andrea #Conti alla #Sampdoria - Livia_DiGioia : RT @AntoVitiello: Andrea #Conti arrivato ora nella sede della #Sampdoria per firmare il contratto @TuttoMercatoWeb @MilanNewsit -

Commenta per primoConti saluta il Milan e firma con la: il terzino classe 1994 , ormai ex rossonero, è arrivato a Genova, nella sede blucerchiata, per vidimare il nuovo contratto. I DETTAGLI - Già ...