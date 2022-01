Permessi diritto allo studio: come, quando e per quali attività fruirli. No per preparazione concorsi scuola [GUIDA] (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo scorso 15 novembre, è scaduto il termine della presentazione delle domande per l’anno solare 2021, (da gennaio a dicembre), finalizzati alla concessione dei Permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali. L'articolo Permessi diritto allo studio: come, quando e per quali attività fruirli. No per preparazione concorsi scuola GUIDA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo scorso 15 novembre, è scaduto il termine della presentazione delle domande per l’anno solare 2021, (da gennaio a dicembre), finalizzati alla concessione deiretribuiti per consentire la frequenza ai corsi diformalizzati nelle 150 ore individuali. L'articoloe per. No per

Advertising

orizzontescuola : Permessi diritto allo studio: come, quando e per quali attività fruirli. No per preparazione concorsi scuola [GUIDA] - GarbaSte : Orari definiti, diritto alla disconnessione, mantenimento o integrazione benefit aziendali (es. Buoni pasto, auto),… - raffaelespedic1 : @_Carabinieri_ @SALVATORECOSCIA Questi maledetti assassini poi hanno pure i permessi premio Basta gettate la chiave non hanno nessun diritto - beingfedericax : @splushaut sii, anche io sono con contratto di apprendistato e so che ci sono un tot di ore che si possono prendere… - 1nessuno100mil2 : @VeronicaGianno2 Cara Veronica, in questo momento non esiste più nessun diritto ma permessi a scadenza. Ora i non… -