Per i presidi riaprire la scuola è stata una scelta scellerata. Ma il ministro Bianchi insiste: “Aveva senso aprire subito. La chiave è vaccinare i nostri ragazzi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Essere tornati in classe oggi con la prospettiva di vedere incrementati i contagi e di essere messi in dad in modo coatto rappresenta una decisione scellerata, le cui conseguenze verranno a breve pagate da tutti. Pensare che la scuola possa fare fronte all’allargamento a macchia d’olio del Covid, non avendo provveduto a realizzare neanche una delle disposizioni indicate, puntando tutto su inutili Green Passe e vaccini obbligatori, rappresenta un atto di quasi autolesionismo”. È quanto ha detto, commentando il ritorno in presenza nelle scuole, il presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, Marcello Pacifico. Il presidente dell’Anief chiede al Governo i motivi di tanta incoerenza: “Cosa si vuole dimostrare con questo ritorno, se non mettere in risalto che in quasi due anni non è stato fatto nulla? Perché si è tornati senza avere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Essere tornati in classe oggi con la prospettiva di vedere incrementati i contagi e di essere messi in dad in modo coatto rappresenta una decisione, le cui conseguenze verranno a breve pagate da tutti. Pensare che lapossa fare fronte all’allargamento a macchia d’olio del Covid, non avendo provveduto a realizzare neanche una delle disposizioni indicate, puntando tutto su inutili Green Passe e vaccini obbligatori, rappresenta un atto di quasi autolesionismo”. È quanto ha detto, commentando il ritorno in presenza nelle scuole, il presidente dell’Associazione nazionale insegnanti e formatori, Marcello Pacifico. Il presidente dell’Anief chiede al Governo i motivi di tanta incoerenza: “Cosa si vuole dimostrare con questo ritorno, se non mettere in risalto che in quasi due anni non è stato fatto nulla? Perché si è tornati senza avere ...

