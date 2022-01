“Mi baci e ti fa schifo” UeD | caos e imbarazzo in studio Gemma Galgani fa sapere tutto

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Rientro col botto per Uomini e Donne. Dopo la pausa natalizia torna il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e sono subito fuochi d’artificio. Infatti la protagonista èche in questa occasione smaschera un cavaliere. Unsuccede diperché le rivelazioni che fa la dama torinese sono forti e gran parte della puntata è dedicata a questo argomento. Maria De Filippi chiama ine da quel momento la dama è un fiume in piena.racconta di “aver scoperto alcune cose” e accusa il cavaliere Leonardo (che era arrivato inper conquistarla) di aver detto “le bugie peggiori”. La dama spiega di essere stata contattata da una donna che le avrebbe ...

Antonel45sck : RT @trashtvstellare: “Quando mi baci ti faccio schifo” #uominiedonne - maliksvein : RT @trashtvstellare: “Quando mi baci ti faccio schifo” #uominiedonne - CinesinBambu : 'Ti fanno schifo i miei baci!' #uominiedonne - anna_rattenni : RT @AMOILTRASH1: #uominiedonne Ti fanno schifo i miei baci. ?? - crazybonegirl17 : le puzzerà l'alito se i suoi baci fanno schifo ?????? #uominiedonne -

Mi metto anche in discussione? Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non miperché ti faccio, non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche ...Una donna mi ha detto che non miperché i mieiti fannoe hai detto che qui è tutto finto ed è tutto uno spettacolo. In più hai detto che non ti piaccio, non ti piace la mia pelle ...Gemma Galgani contro Luigi di Uomini e Donne: "Hai detto solo bugie" Dopo la lunga pausa natalizia è tornato oggi su Canale 5 Uomini e Donne con una ...Ennesima delusione per Gemma Galgani che viene delusa e in qualche modo tradita anche da Leonardo: caos a Uomini e Donne ...